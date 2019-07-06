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تعليم كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بامتحانات الدور الثاني

السبت، 06 يوليه 2019 01:16 م
تعليم كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بامتحانات الدور الثاني لجنة - ارشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، أول أعمال امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل مؤكده على أهمية توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية ذات الصلة.

وأكدت وكيل الوزارة على التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ١٣، لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفه العمليات بالمديرية، وأن غرفه العمليات بالمديرية لم ترصد اي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، والامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط .

وشددت وكيل الوزارة  على ضرورة تحري الدقة في تقدير الدرجات مع متابعة رصد المواد أولا بأول واستخراج نسبة  10 %‎ قبل الرصد.

 


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الدور الثاني

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