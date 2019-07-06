"تعليم القليوبية": لجنة خاصة بالإعدادية المهنية لامتحان طالب محبوس

القليوبية- إبراهيم سالم

وافق طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على عقد لجنة خاصة لأحد الطلاب المحبوسين بسجن المرج، لأداء امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهنى، "الإعدادية المهنية الدور الثانى"، قرر توفير لجنة للطالب لأداء الامتحان مكونة من ملاحظين ومراقب يوميا خلال فترة الإمتحانات حرصا على مستقبل الطالب.

وأسند وكيل وزارة التربية والتعليم، مهام التنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة السجن لأشرف إدريس مدير إدارة الأمن بالمديرية، وكذلك التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتوفير إجراءات التأمين بمحيط لجان الامتحانات والكنترول وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة للامتحانات، مشددا على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

وكانت قد بدأت بعد ظهر اليوم أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية المهنية، حيث يؤدى 2379 طالبا امتحانات الدور الثاني في 13 لجنة على مستوى المحافظة في مادتي اللغة العربية والمجال الصناعي.

وطرحت عايدة جبريل رئيس لجنة الإدارة بالإعدادية المهنية للدورالثاني 2018-2019م، سيرعملية الامتحانات خلال لقائها بوكيل وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الامتحانات تسير بهدوء وأن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 2379 طالبا على مستوى المحافظة، منهم 528 بإدارة بنها و519 بقليوب و18 بالقناطر الخيرية و263 بغرب شبرا و156 بشرق شبرا و13 بشبين القناطر و830 بالخانكة و52 بكفر شكر.

فيما استعرضت عزة مصطفى رئيس لجان تقديرالدرجات بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، الإجراءات المتعلقة ببدء أعمال التصحيح غدا الأحد الموافق 7 يوليو بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ببنها، مشيرة إلى أنه سيتم البدء غدا في تصحيح مادتي اللغة العربية والمجال الصناعي، وتم توفير كافة سبل الراحة للمصححين والعاملين بكنترول الشهادة الإعدادية المهنية.