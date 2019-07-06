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تعرف على كيفية الحماية من لدغات "النموس"

السبت، 06 يوليه 2019 02:00 م
تعرف على كيفية الحماية من لدغات "النموس" فيروس زيكا يؤثر على الأطفال
كتب بيتر إبراهيم

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الصيف الموسم الذى ينتشر فيه البعوض ما يرفع خطر الإصابة بفيروسات غرب النيل وزيكا، وينتشر كلاهما بشكل أساسى من خلال لسعات البعوض.
 
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، معظم الناس لن يتعرضوا لأى من أعراض الفيروس، لكن هناك اختلافات مهمة يجب معرفتها، فيروس غرب النيل، ويعانى ما يصل إلى 20% من الأشخاص المصابين بفيروس غرب النيل من أعراض مثل الحمى والصداع وآلام الجسم وآلام المفاصل والقىء والإسهال والطفح الجلدى.

ويصاب نحو واحد من كل 150 بالتهاب خطير فى المخ أو الأنسجة المحيطة بالصداع أو الحمى الشديدة أو تصلب الرقبة أو الارتباك أو الغيبوبة أو الهزات أو النوبات أو الشلل، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

فيروس زيكا
فيروس زيكا

 

فيروس زيكا

80 % من المصابين يعانون من أعراض خفيفة أو غير ملحوظة، وتختلف الأعراض المحتملة وقد تشمل الحمى والطفح الجلدى وآلام المفاصل أو العضلات والتهاب الملتحمة والصداع.

ويمكن أن تبدأ الأعراض لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد التعرض له وتستمر حتى سبعة أيام، ويمكن للأم الحامل نقلها إلى طفلها، ويمكن أيضًا أن ينتشر زيكا من الرجال إلى شركائهم من خلال ممارسة الجنس، وهو مرتبط  بعيوب الولادة والإجهاض المرتبطة بالدماغ. 
 
وتوصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة بعدم سفر المرأة الحامل إلى المناطق التى يوجد بها تفشى زيكا. 

 

كيف تحمى نفسك من فيروس زيكا

ستساعدك هذه الخطوات على تجنب كلا المرضين:
 
تأكد من خلو جميع شاشات النوافذ والأبواب فى منزلك من الثقوب التى قد تسمح بدخول البعوض.
 
ارتد قمصانًا طويلة الأكمام وسروالًا طويلًا عندما تكون فى الهواء الطلق، واستخدم مادة طاردة للحشرات مسجلة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية مع مكون نشط مثل DEET أو زيت الليمون الكافور على الجلد المكشوف. 
 
وتُستخدم هذه المواد الطاردة للأمان وفقًا للتوجيهات، وهى آمنة وفعالة، حتى بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات.
 
اتبع دائمًا إرشادات التسمية، مثل تلك التى تحتوى على البيرميثرين، يجب تطبيقها على الملابس، وليس على الجلد، والبعض الآخر غير آمن للأطفال دون سن 3 سنوات.
 
ولحماية الطفل قم برش المادة الطاردة على يديك ثم ضعها، وتجنب يدى الطفل وعينيه وفمه وأى جروح أو جلد مهيج.

فيروس زيكا

الباعوض

الطفح الجلدى

عيوب الولادة

الاجهاض

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