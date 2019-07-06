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تعرف على خطة تطوير العيادات الشاملة بالتأمين الصحى فى المنوفية

السبت، 06 يوليه 2019 09:00 ص
تعرف على خطة تطوير العيادات الشاملة بالتأمين الصحى فى المنوفية عيادات تأمين صحى " ارشيفية"
المنوفية – محمود شاكر

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قال الدكتور علاء الدين عبد الحى علوان مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية، أنه تم إنشاء عيادة شاملة للتامين الصحى بقرية سمادون، وتم تشطيبها وتخصيص جزء من وحدة صحة الأسرة سمادون للهيئة العامة للتامين الصحى، عن طريق متبرعين دون تحمل الهيئة أية أعباء مالية.
 
وأوضح علوان فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أنه جار الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات بعيادة قويسنا الشاملة، إضافة للعمل بعيادة منوف الشاملة وعيادة الصحة المدرسية قويسنا، علاوة على أنه تم الانتهاء من قسم الأورام والباطنة والجراحة العامة والعناية المركزة بمستشفى الهلال بشبين الكوم .
 
وتابع علوان، أنه تم الانتهاء من الصيانة والترميمات الخاصة بمدرسة التمريض بمستشفى الهلال، وإنتظام الدراسة بالمعهد والمدرسة وجارى عمل الصيانه اللازمة والترميم لمبنى ديوان عام الفرع، وإنشاء دور خفيف بالمبنى الإدارى، واستغلالة لحفظ المستندات، وجارى تطوير وصيانة معمل العيادة الشاملة، طبقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
 
 
 

التأمين الصحى المنوفية

عيادة شاملة

سمادون

قويسنا

مدرسة التمريض

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