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تعرف على توقعات "الأسايطة" لنتائج مباراة مصر وجنوب افريقيا (صور)

السبت، 06 يوليه 2019 02:58 م
تعرف على توقعات "الأسايطة" لنتائج مباراة مصر وجنوب افريقيا (صور) الاسياطة يتوقعون فوز المنتخب بلقب البطولة
أسيوط – هيثم البدرى

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تنتظرالجماهير المصرية لقاء المنتخب الوطنى مع جنوب أفريقيا اليوم السبت، فى إطار منافسات دورالـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، وستقام المباراة فى التاسعة مساءاً باستاد القاهرة الدولى، ضمن البطولة التى تقام بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.
 
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اليوم السابع التقى جماهيرأسيوط لمعرفة توقعاتهم لمباراة المنتخب اليوم، حيث توقع جمال الفكهانى فوز مصر بهدفين نظيفين على منتخب جنوب إفريقيا، قائلًا: "محمد صلاح سيحرز الهدف الأول للمنتخب المصرى، متمنيا أن تفوز مصر بهذه النتيجة، وأن تنتهى المباراة بالفوز للفريق المصرى حتى يكون الفوز دافعًا له، لحصد لقب البطولة بنهاية المسابقة، مطالبا اللاعبين بعدم التهاون فى المباراة حتى يتمكنوا من حصد اللقب".
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فيما توقع فارس جمال، فوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد وقال أن محمد صلاح سيحرز هدف في الشوط الثانى، حتي يتعادل مع ساديو مانى الذى أحرز 3 أهداف حتى الآن فى البطولة، متمنيا أن يستمر التنظيم بهذا الشكل الذى أبهرالعالم، وما زال حتى الآن الأجواء على ما يرام، ولا توجد أية شكاوى من التنظيم أو أى مضايقات للوفود.
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أما عماد صلاح فتوقع أن يفوز المنتخب المصري اليوم على جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، وأنه سيحرز الهدف نجم المنتخب المصرى محمد صلاح، وأنه سيحصد هداف البطولة أيضا هذه المرة، حتى يصبح أفضل لاعب فى إفريقيا للمرة الثالثة على التوالى.
 
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أما محمد عبد الله فخمن أن تفوز مصر بهدفين دون مقابل، متمنيا أن يحرز المحمدى هدفه الثالث، لتكون دفعة معنوية له في المباريات المقبلة وخاصة أن كل المباريات القادمة، مباريات حاسمة ولا مجال للتهاون فى مباراة من هذه المباريات، وآمال المصريين معلقة لحصد هذا اللقب.
 
يذكر أن مباراة مصر مع جنوب افريقيا ستقام الساعة التاسعة من مساء اليوم وهى المباراة الرابعة للمنتخب المصرى، وتستعد المقاهي والكافيهات ومراكز الشباب لإستقبال الجمهور لمؤازرة المنتخب المصرى، حيث بدأت الإستعدادات من صباح اليوم لإستقبال الجمهور الذى سيصل الى الأندية والمقاهى قبل بدء المباراة لتشجيع المنتخب الوطنى فى المباريات القادمة.

مباريات منتخب مصر

مصر امام جنوب افريقيا جمهور اسيوط

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جنوب افريقيا

كأس الأمم الأفريقية

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