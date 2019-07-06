سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 02:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الهيكل التنظيمى ومهام إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية

السبت، 06 يوليه 2019 02:00 ص
تعرف على الهيكل التنظيمى ومهام إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النيابة الإدارية - وفقا لنص المادة (197) من الدستور - هى هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله؛ وفقاً لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .

وتُشكل هيئة النيابة الإدارية وفقاً لما نظمته المواد الأولى من القانون 117 لسنة 1958 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 من:

  1. رئيس للهيئة.
  2.  نواب رئيس الهيئة.
  3.  الوكلاء العموم الأُوَل.
  4.  وكلاء العموم.
  5. رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب).
  6. وكلاء النيابة من الفئة الممتازة.
  7. وكلاء النيابة.
  8. مساعدي النيابة.
  9. معاوني النيابة

مهام إدارة النيابات:

تتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى بالنيابة الإدارية، وإعداد، وتجهيز، وصيانة مقار الإدارات والنيابات، والاستراحات.

وتتشكل إدارة النيابات من الإدارات التالية:

أولاً: الإدارة العامة للشؤون الإدارية ويتفرع منها

إدارة شؤون الأعضاء

إدارة شؤون العاملين

إدارة الاستحقاقات

إدارة التأمين والمعاشات

إدارة السكرتارية والخدمات الداخلية

إدارة القيود والمحفوظات

ثانيا: إدارة العامة للشئون المالية وتتفرع منها

إدارة الحسابات

إدارة الموازنة

إدارة المشتريات والمخازن

قسم الخزينة

ثالثا: الإدارة العامة للتفتيش الإدارى

ويدخل فى نطاق اختصاصها " الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة والأعضاء والعاملين بها، متابعة القضايا التي تقام من الهيئة أو ضدها، والتي تتصل بشؤون العاملين، أو بالشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وفحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والطعن عليها عند الاقتضاء "، و تتكون من " إدارة تفتيش القاهرة، إدارة تفتيش الوجه البحري " .


الهيكل التنظيمى

مهام الإدارات

إدارة النيابات

النيابة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على الفئات والكوادر الحكومية الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية

الأحد، 30 يونيو 2019 04:00 ص

الكشف عن تعاطى المخدرات لـ 15743 موظفا فى 16 وزارة وإحالة 162 للنيابة الإدارية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:09 م

إحالة 6 من العاملين بالإصلاح الزراعى فى بنى سويف إلى النيابة الادارية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:11 م

النيابة الإدارية تحيل صراف بالبنك الزراعى للمحاكمة بتهمة اختلاس مبالغ مالية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:32 م

تعرف على 8 اختصاصات للنيابة الإدارية.. أبرزها مكافحة الفساد

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:34 م

النيابة الإدارية تحكم سيطرتها على قضايا الفساد خلال شهر رمضان.. إحالة موظف بضرائب المنيا للمحاكمة لتورطه فى جرائم إرهابية.. واتهام 4 آخرين بوزارة الزراعة بتزوير أوراق والاستيلاء على أراضى

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:47 ص

كل ما تريد معرفته عن تحقيقات النيابة الإدارية مع الموظف العمومى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة