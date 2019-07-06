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تعرف على الزيادات الجديدة بتعريفة ركوب النقل العام والأتوبيس النهرى بالقاهرة

السبت، 06 يوليه 2019 09:18 م
تعرف على الزيادات الجديدة بتعريفة ركوب النقل العام والأتوبيس النهرى بالقاهرة خطوط النقل العام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة، أن ما تم زيادته على خطوط هيئة النقل العام، بعد زيادة أسعار المحروقات، 15 % فقط، بواقع جنيه واحد على جميع خطوط الهيئة بالقاهرة الكبرى، و جنيهان على خطوط الأتوبيس بدورين المكيف، وجنيه على خط الأتوبيس النهرى من ماسبيرو لمحطة الجامعة، و5 جنيهات على رحلات القناطر الخيرية.
 
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الزيادة التى تم اعتمدتها من محافظة القاهرة، بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات، لا تزيد عن 15 % ، مشيرا إلى أن التعريفة الجديدة تطبق على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام  وسيارات الأجرة " التاكسى الأبيض"، على أن يتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
وأكد محافظة القاهرة بأن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتى طبقا لمعدلات الزيادة في الوقود ، مشيرا إلى أنة تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعى بمواقف السرفيس و الأقاليم، وعمل حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلانى على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة.
 
 
 
 
 

السيرفيس

اسعار الوقود

اسعارالبنزين

التاكسي الابيض

هيئة النقل العام

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