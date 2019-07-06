سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 02:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. جلوبال فى الصدارة

السبت، 06 يوليه 2019 01:00 ص
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. جلوبال فى الصدارة البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدرت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى للأسبوع الثانى، بحجم تداول بلغ 48.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 237.8 مليون جنيه، أعقبه "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 267.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 181.5 مليون جنيه.
 
    
وجاء فى المركز الثالث " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 45.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 178.4 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 15 مليون ورقة وبقيمة تداول 156 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 40.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 97.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس"المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 92.2 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 4.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 88.9 مليون جنيه، ثم "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول 1.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 86.7 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 77.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 72.3 مليون جنيه.
 
يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة

بورصه

جلوبال تليكوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بظوابط

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بظوابط

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

"اقتصاد هش".. كيف علقت بلومبرج على أزمات قطر؟.. الشبكة الأمريكية ترصد تراجع أعمال البنية التحتية فى الدوحة.. إنشاءات كأس العالم 2022 تعانى الركود وتتقلص 1.2 %.. وتوقعات بمزيد من الخسائر قبل استضافة المونديال

"اقتصاد هش".. كيف علقت بلومبرج على أزمات قطر؟.. الشبكة الأمريكية ترصد تراجع أعمال البنية التحتية فى الدوحة.. إنشاءات كأس العالم 2022 تعانى الركود وتتقلص 1.2 %.. وتوقعات بمزيد من الخسائر قبل استضافة المونديال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة