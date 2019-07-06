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"تربية نوعية عين شمس": اختبارين فى الرسم والتصميم للمتقدمين لاختبارات القدرات

السبت، 06 يوليه 2019 02:11 م
"تربية نوعية عين شمس": اختبارين فى الرسم والتصميم للمتقدمين لاختبارات القدرات اختبارات قدرات - أرشيفية
كتب محمود راغب

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قالت الدكتورة سالى محمد شبل وكيلة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن الكلية تستقبل الطلالب المتقدمين لاختبارات القدرات يوميا من التاسعة صباحا، لافتة إلى أنه يتم استقبال الطلاب من على بوابات الكلية من قبل فريق من اتحاد الطلاب .

وأضافت وكيلة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن إجراءات التقدم لاختبارات القدرات تبدأ بسحب الملفات والتقدم بالأوراق المطلوبة وتحديد موعد الامتحان للطالب .

وأوضحت وكيلة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن اختبارات القدرات الفنية عبارة عن امتحان نظرى لمدة ساعة فى المعلومات الثقافية فى المجال الفنى وامتحانين فى الرسم والتصميم، واختبار قدرات الموسيقى يكون أيضا عبارة عن امتحان نظرى لمدة ساعة فى المعلومات الثقافية فى مجال الموسيقى يليه امتحان أداء سمعى من قبل لجان متخصصة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للمتقدمين لاختبارات القدرات، صورة من رقم الجلوس وبطاقة الترشح لاختبارات القدرات، وصورة البطاقة الشخصية .

 


جامعه عين شمس

تربيه نوعيه

اختبارات القدرات

طلاب الثانويه العامه

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