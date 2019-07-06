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تحصيل 1.5 مليون قيمة مخالفات غرامات خلال حملة أمنية بالقناطر الخيرية

السبت، 06 يوليه 2019 11:29 ص
تحصيل 1.5 مليون قيمة مخالفات غرامات خلال حملة أمنية بالقناطر الخيرية حمله مروريه-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت مباحث القليوبية حملة أمنية مكبرة علي الهاربين من الأحكام القضائية والتي أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين وتحصيل مليون ونصف غرامات .
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية ،اخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية ، بقيام ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية برئاسة المقدم مروان الحسيني رئيس المباحث،بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية،وأسفرت الحملة عن  "محمد م ك" 34سنة  عاطل ،ومقيم الخرقانية – دائرة المركز المحكوم عليه في القضية رقم 54 لسنة 2019  جنايات أ د ط مركز القناطر الخيرية – سلاح ،كلي رقم 94 لسنة 2019  جنوب بنها ، الحكم 3 سنوات  وغرامة 500 جنيه .
 
كما تم ضبط 28 حكم حبس جزئي  تشمل 5 احكام حبس مستأنف ،و 13  غرامات،11 محكوم عليهم،كما تم تحصيل مبالغ مالية بقيمة  1.540.420 مليون جنيه.
 

حملة امنية

القناطر الخيرية

امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

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