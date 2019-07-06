تحصيل 1.5 مليون قيمة مخالفات غرامات خلال حملة أمنية بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

شنت مباحث القليوبية حملة أمنية مكبرة علي الهاربين من الأحكام القضائية والتي أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين وتحصيل مليون ونصف غرامات .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية ،اخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية ، بقيام ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية برئاسة المقدم مروان الحسيني رئيس المباحث،بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية،وأسفرت الحملة عن "محمد م ك" 34سنة عاطل ،ومقيم الخرقانية – دائرة المركز المحكوم عليه في القضية رقم 54 لسنة 2019 جنايات أ د ط مركز القناطر الخيرية – سلاح ،كلي رقم 94 لسنة 2019 جنوب بنها ، الحكم 3 سنوات وغرامة 500 جنيه .

كما تم ضبط 28 حكم حبس جزئي تشمل 5 احكام حبس مستأنف ،و 13 غرامات،11 محكوم عليهم،كما تم تحصيل مبالغ مالية بقيمة 1.540.420 مليون جنيه.