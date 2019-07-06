تحرير 771 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 771 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 771 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير 125 مخالفة انتظار خاطئ، و48 حالة تصالح فورى، وسحب 13 دراجة نارية، وحجز 5 دراجة، وتحصيل مبلغ 6450 جنيها.

كما نفذ رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 9 رخص، و6 حالة تصالح وتحصيل مبلغ 900 جنيه.