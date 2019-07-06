تحرير 39 محضرا وضبط 550 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

المنيا فريق المحافظات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا جهودها فى متابعة وضبط الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين والتفتيش الإدارى، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

أسفرت حملة تموينية مكبرة بمركز ديرمواس بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين عن تحرير 39 محضرا تموينيا، منها محضر تجميع سولار بإجمالي 22 جركن بلاستيك بها 550 لتر قبل بيعها بالسوق السوداء، ومحضرين تعبئة مواد غذائية ناقصة الوزن بكمية قدرها 400 كيلو جرام، محضر تجميع سكر تمويني بإجمالي 2050 كيلو جرام، بالإضافة إلى تجميع 12 لفة مكرونة و3 لفة فول و300 كيلو سكر ناقص الوزن.

وأضاف المهندس على غلاب، رئيس المركز، أنه تم تحرير 35 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بقرية نزلة البدرمان، والتي تنوعت بين نقص فى الوزن، عدم المطابقة للمواصفات، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، التوقف عن الانتاج بدون عذر، وتجميع دقيق.