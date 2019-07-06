تحرير 1432 مخالفة مرورية وتمشيط 9 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها، وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

أسفرت الحملات عن تحرير 1432مخالفة مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 23 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و32 قرار تعد على منافع الرى، و21 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق، شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 9 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 28 شخص وتبين وجود 5 عاطلين هاربين من 8 أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص41 شقة مفروشة و78شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.