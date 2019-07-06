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تجديد حبس 5 عمال متهمين بسرقة أموال وأقمشة من داخل مخزن بالجمالية

السبت، 06 يوليه 2019 02:26 م
تجديد حبس 5 عمال متهمين بسرقة أموال وأقمشة من داخل مخزن بالجمالية سرقة مخزن اقمشة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 5 عمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 12 ألف جنيه وأقمشة، من داخل مخزن محل عملهم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط 5 عمال أحدهم مقيم بممحافظة المنيا والآخرين مقيمين بمحافظة بنى سويف، وبحوزتهم 6 أتواب من الأقمشة و12 ألف جنيه.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترف اثنان منهم بسرقة الأقمشة من داخل المخزن محل عملهما، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستعانا بباقى المتهمين لنقل المسروقات، وأقرا بأن المبلغ المالى من متحصلات وقائع سرقة سابقة بذات الأسلوب.

 

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء باعتراف المتهمين، وأضافا بعدم علمهما بأن الأقمشة المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة.

 

وباستدعاء مدير المخزن محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 


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مباحث الجمالية

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