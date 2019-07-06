تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وترويجها.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بترويج عاطل المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، من القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة، وبسؤاله اعترف بترويجه المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.