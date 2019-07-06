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تجديد حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة بالسيدة

السبت، 06 يوليه 2019 11:52 ص
تجديد حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة بالسيدة حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس صاحب شركة مستلزمات طبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر، داخل شركته بدائرة قسم السيدة زينب، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16,350 ألف "قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان"، غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى، من الجهات المعنية بوزارة الصحة، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


شركة مستلزمات

مواد مجهولة المصدر

مباحث التموين

مستلزمات طبية

سلع مجهولة

حشو اسنان

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