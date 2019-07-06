تجارية الجيزة: نتابع باستمرار أسعار السلع بالأسواق ولم تتأثر بتحريك المحروقات

كتب أحمد حمادة

أكد عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تتابع بشكل مستمر ومتواصل عمليات ضبط الأسعار فى الأسواق وذلك مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من الدعم، موضحا أن الأسعار لن تتأثر بشكل كبير، وأن الغرفة تستعد لاستقبال أى شكاوى تخص رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها للسلع المختلفة من قبل أى مخالف.

وأضاف ناصر، لـ"اليوم السابع" أن الأسواق بها زيادة فى المعروض فى معظم السلع الأساسية وذلك راجع إلى السياسات الاقتصادية والاحترازية التى اتبعتها الدولة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير معظم السلع الاساسية وبكميات كبيرة إضافة إلى انتشار منافذ التوزيع فى معظم المناطق وهو ما أدى إلى وجود قوة تنافسية بين التجار وبعضهم مما ساهم فى ضبط الأسعار.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن جميع الشعب التجارية بالغرفة، متفقة على التعاون مع سياسات الإصلاح الاقتصادى للدولة، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المحروقات ساهم فى توفير 37 مليار جنيه تم توجيهها إلى المواطن البسيط من خلال البرامج التكافل الاجتماعى تكافل وكرامة، أيضا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 2000 جنيه وكلها تأتى فى صالح المواطن.