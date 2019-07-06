بيطرى الإسماعيلية: الانتهاء من تنفيذ خطة مكافحة الكلب الضالة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الدكتور خالد الأقنص وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، أن المديرية بكامل الإدارات التابعة لها قد انتهت من إعداد وتجهيز برنامج زمني وخطة خاصة لمكافحة الكلاب الضالة بنطاق المحافظة وتوابعها.

وأضاف الأقنص فى بيان له اليوم، أن برنامج الخطة تضمن تنفيذ حملة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من شهر يوليو الجاري وحتى الأربعاء 3 يوليو والتي غطت مناطق حي أول وحي ثاني وحي ثالث والشيخة سالمة.

وأشار وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية الى انه تم تنفيذ عدة حملات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي والتي أسفرت عن القضاء على 102 كلب بعدة مناطق متفرقة