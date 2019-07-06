بى.بى.سى: أعضاء بحزب المحافظين تسلموا بطاقات اقتراع للتصويت على زعامة الحزب

لندن (رويترز)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم السبت، أن بعض الأعضاء بحزب المحافظين البريطانى صدرت لهم أكثر من بطاقة اقتراع للتصويت لاختيار الزعيم القادم للحزب والذى سيصبح أيضا رئيسا للوزراء.

وجرى إرسال بطاقات اقتراع لنحو 160 ألف عضو بحزب المحافظين فى أنحاء البلاد تطلب منهم الاختيار ما بين المرشح الأبرز بوريس جونسون وهو وزير سابق للخارجية وجيريمى هنت وزير الخارجية الحالى، ومن المقرر انتهاء التصويت فى 22 يوليو على أن يتم إعلان اسم الفائز فى اليوم التالي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن تحقيقا أجرته أظهر أن بعض أعضاء الحزب تلقوا بطاقتى اقتراع ونقلت عن مسؤول مطلع بالحزب تقديره أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ أكثر من 1000 شخص.

وأضافت الهيئة أن السبب فى ذلك يرجع فى بعض الحالات لأن العضو يقطن فى دائرة انتخابية تختلف عن الدائرة التى يوجد بها محل عمله وربما يكون قد انضم إلى جمعيات محلية تابعة لحزب المحافظين فى كلا المنطقتين. وهناك آخرون ربما غيروا أسماءهم بعد الزواج.

وقال رئيس الحزب براندون لويس على تويتر إنه مثلما الحال فى أى انتخابات عامة فإن الشخص لن يتمكن من التصويت إلا مرة واحدة حتى لو تسلم أكثر من بطاقة اقتراع.

وعلى صعيد منفصل ذكرت صحيفة تايمز أن استطلاعا للرأى أجرته مؤسسة يوجوف لصالح الصحيفة أظهر أن جونسون يحظى بتأييد 74 فى المئة من أعضاء حزب المحافظين مقابل 26 فى المئة لهنت.

ويتعهد جونسون فى حالة فوزه بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبى بحلول 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدون اتفاق فى حين قال هنت إنه سيلجأ للخروج بدون اتفاق فى حالة الضرورة القصوى.