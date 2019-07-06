سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 12:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوريس جونسون يتعهد بتعليم جميع المهاجرين الإنجليزية لتعزيز الاندماج

السبت، 06 يوليه 2019 12:16 م
بوريس جونسون يتعهد بتعليم جميع المهاجرين الإنجليزية لتعزيز الاندماج بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، على زعامة حزب "المحافظين"، ورئاسة وزراء بريطانيا أن هناك "العديد من المناطق فى بلدنا" لا يتم التحدث فيها باللغة الإنجليزية كلغة أولى وأنه سيطلب من جميع المهاجرين إلى بريطانيا تعلم اللغة الإنجليزية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وفى حدث احتفالى فى إطار المنافسة على قيادة المحافظين فى دارلينجتون، أشاد رئيس بلدية لندن السابق بتنوع العاصمة لكنه أشار إلى أن بعض المجتمعات لم تفعل ما يكفى للاندماج فى المجتمع.

 

وقال: "أعتقد أن قصة المجتمعات التى أتت إلى لندن وجعلت حياتهم فى لندن مدهشة.. جاء كثيرون إلى لندن وتغيروا ببطء، وتكيفوا، وصنعوا حياتهم، كما ساعدوا على صنع ثقافتنا الوطنية وأضافوا إليها. وهذا ما أريده لبلدنا ".

 

وأضاف قائلا: "أريد أن يشعر كل من يأتى هنا لبدء حياته أنه حياتهم بريطانيا - وهذا هو أهم شيء – وأن يتعلم اللغة الإنجليزية. وغالبًا ما توجد مناطق من بلدنا وأجزاء من لندن ومدن أخرى أيضًا، حيث لا يتحدث بعض الناس اللغة الإنجليزية كلغة أولى ويجب تغيير ذلك."، متابعًا: "يجب السماح للناس بالمشاركة فى الاقتصاد والمجتمع بالطريقة التى تسمح بها تلك التجربة المشتركة."

 

وذهب جونسون لاحقًا لزيارة اسكتلندا، حيث رفض استبعاد عرقلة الاستفتاء الثانى على الاستقلال الاسكتلندى، حتى إذا فاز الحزب القومى الاسكتلندى بتفويض واحد فى الانتخابات المقبلة. وأكد أنه "يجب علينا الالتزام بهذا الوعد" أن تصويت 2014 كان حاسما لجيل.


بوريس جونسون

بريكست

المرشح لخلافة تيريزا ماى

وزير خارجية بريطانيا السابق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"ضرائب الخطيئة" آخر ساحات معركة المتنافسين على رئاسة حكومة بريطانيا.. جدل بلندن بعد اقتراح بوريس جونسون مراجعة ضرائب التبغ والكحول والسكر.. منافسه "هانت" يتحداه بعرض رؤية لمعالجة السمنة بدلا من التعهد الشعبوى

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 ص

كاريكاتير "التايمز" ينتقد اقتراح بوريس جونسون بوقف ضرائب "الخطيئة"

الخميس، 04 يوليه 2019 03:21 م

سيلفى ومصارعة واقتحام سيارات.. بوريس جونسون قبيل رحيل تيريزا ماى - وصور

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:17 م

"معضلة بريكست" تؤرق بريطانيا .. رئاسة بوريس جونسون للوزراء مهددة حتى وإن فاز بـ"المحافظين" حال سُحب الدعم منه لمنعه من "الخروج بلا صفقة".. أزمة برلمانية متوقعة تخاطر بتدخل الملكة وبقاء تيريزا ماى فى منصبها

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:30 ص

رئاسة بوريس جونسون للوزراء مهددة حتى وإن فاز بـ"المحافظين" حال سحب الدعم منه

الأحد، 30 يونيو 2019 12:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة