بوريس جونسون يتعهد بتعليم جميع المهاجرين الإنجليزية لتعزيز الاندماج

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، على زعامة حزب "المحافظين"، ورئاسة وزراء بريطانيا أن هناك "العديد من المناطق فى بلدنا" لا يتم التحدث فيها باللغة الإنجليزية كلغة أولى وأنه سيطلب من جميع المهاجرين إلى بريطانيا تعلم اللغة الإنجليزية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفى حدث احتفالى فى إطار المنافسة على قيادة المحافظين فى دارلينجتون، أشاد رئيس بلدية لندن السابق بتنوع العاصمة لكنه أشار إلى أن بعض المجتمعات لم تفعل ما يكفى للاندماج فى المجتمع.

وقال: "أعتقد أن قصة المجتمعات التى أتت إلى لندن وجعلت حياتهم فى لندن مدهشة.. جاء كثيرون إلى لندن وتغيروا ببطء، وتكيفوا، وصنعوا حياتهم، كما ساعدوا على صنع ثقافتنا الوطنية وأضافوا إليها. وهذا ما أريده لبلدنا ".

وأضاف قائلا: "أريد أن يشعر كل من يأتى هنا لبدء حياته أنه حياتهم بريطانيا - وهذا هو أهم شيء – وأن يتعلم اللغة الإنجليزية. وغالبًا ما توجد مناطق من بلدنا وأجزاء من لندن ومدن أخرى أيضًا، حيث لا يتحدث بعض الناس اللغة الإنجليزية كلغة أولى ويجب تغيير ذلك."، متابعًا: "يجب السماح للناس بالمشاركة فى الاقتصاد والمجتمع بالطريقة التى تسمح بها تلك التجربة المشتركة."

وذهب جونسون لاحقًا لزيارة اسكتلندا، حيث رفض استبعاد عرقلة الاستفتاء الثانى على الاستقلال الاسكتلندى، حتى إذا فاز الحزب القومى الاسكتلندى بتفويض واحد فى الانتخابات المقبلة. وأكد أنه "يجب علينا الالتزام بهذا الوعد" أن تصويت 2014 كان حاسما لجيل.