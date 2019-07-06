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بعد مزاعم باستبعاد "جونسون" من الإحاطات الأمنية.. اتهامات تلاحق مساعدى ماى

السبت، 06 يوليه 2019 04:15 م
بعد مزاعم باستبعاد "جونسون" من الإحاطات الأمنية.. اتهامات تلاحق مساعدى ماى تيريزا ماى وبوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إن مساعدى تيريزا ماي اتهموا بـ"لعب سياسة ضيقة الأفق" مع أجهزة المخابرات البريطانية فى محاولة لتشويه بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لزعامة حزب "المحافظين"، ورئاسة وزراء بريطانيا. 
 
وأضافت الصحيفة أنه فى الوقت الذى يتلقى فيه  أعضاء حزب المحافظين أوراق الاقتراع الخاصة بهم لانتخاب رئيس الوزراء المقبل، نقلت بي بي سي فى نشرتها الصباحية مزاعم بأن وزير الخارجية السابق قد استُبعد من الإحاطات الأمنية.
 
وقالت التقارير إن المعلومات تم حجبها لأن "تيريزا ماي والبعض في مجتمع الاستخبارات كان لديهم مخاوف بشأن قدرة جونسون على الحفاظ على سرية المعلومات".
 
واجه داونينج ستريت مزاعم بأن حلفاء ماي يحاولون تقويض وزير الخارجية السابق.
 
 
 

تيريزا ماى

بوريس جونسون

داونينج ستريت

بريكست

الاحاطات الامنية

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