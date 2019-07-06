بطل عصبية وتفكير كتير.. اعرف أضرار الجز على أسنانك وأنت نايم

كتبت نهير عبد النبى

الضغط على الأسنان من الحالات التى تؤثر على صحتها وتسبب الصداع والألم الشديد، وفى الغالب يحدث ذلك أثناء النوم، بسبب القلق الشديد والتوتر والتعرض للضغط العصبى والنفسى.



الجز على الأسنان

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك مضاعفات عديدة يسببها الجز على الأسنان وهى

1: قد يسبب ذلك إصابات واضطرابات فى الفك والأسنان.

2: الصداع الشديد والألم وخصوصا عند الاستيقاظ.

3: حساسية شديدة بالأسنان، وعدم القدرة على تناول الطعام.

4: كسر وتآكل شديد فى الأسنان.

5: ألم شديد فى الفك والوجه وعدم القدرة على التركيز.



الأسنان

وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب، ومنها أدوية مهدئة للأعصاب، مع تركيب حافظة للأسنان مصنوعة من مادة لينة يتم تركيبها بين الفكين لتغطية الأسنان وحمايتها من التآكل والضغط عليها طول الليل.

ويجب أيضا تناول المشروبات الدافئة التى تعمل على تهدئة الأعصاب مثل الينسون والنعناع والكراوية، حيث إنها تحتوى على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المهدئة التى تساعد على الاسترخاء والنوم دون أرق.