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بدء امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بأسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 10:28 ص
بدء امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بأسيوط امتحانات الدور الثاني
أسيوط - هيثم البدرى

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بدأت اليوم السبت امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة "ابتدائى، إعدادى، الصف الثانى الثانوى" بينما يتم امتحانات الدور الثاني بها  يوم 21 يوليو الجارى.

 

ومن جانبه تفقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الامتحانات فى مدارس عزبة خلف راشد الإعدادية المشتركة وعزبة جودة الابتدائية المشتركة حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى الامتحان فى مادتى اللغة الإنجليزية والهندسة كما يؤدى طلاب  الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحان فى مادتى اللغة العربية والدين.

 

وحضر وكيل الوزارة فتح المظاريف باللجان التى زارها وأطمأن على أن ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض

 

 وشدد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش وعدم السماح به تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب ,مؤكدا على أن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب

 

وفى سياق متصل تابع وكيل الوزارة انتظام سير أعمال الامتحانات باللجان التى زارها مؤكدا على تأمين للكنترولات داخلها مشددا على عدم دخول غير المختصين أثناء فترة الامتحانات  مشيرا  إلى  أنه تم إعداد غرفة عمليات لتلقي اى شكاوى من المدارس خلال فترة الامتحان للعمل على حلها فورا

 

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امتحانات الدور الثاني

تعليم اسيوط

وكيل وزارة تعليم اسيوط

امتحانات اسيوط

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