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بدء اختبارات القدرات لكليات التربية والإعلام بجامعة جنوب الوادى "اليوم"

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 ص
بدء اختبارات القدرات لكليات التربية والإعلام بجامعة جنوب الوادى "اليوم" عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا - وائل محمد

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تبدء اليوم السبت جامعة جنوب الوادى اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية "شعبتى التربية الموسيقية والفنية"، واختبارات القدرات لكلية الإعلام اعتبارا من السبت 6 يوليو إلى السبت 20 يوليو، وذلك كما أعلن الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.
 
وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة أنهت استعداداتها من تجهيز مقار لجان اختبارات القدرات وتوفير وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور.
 
وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة قيام الطلاب بالتسجيل على موقع تنسيق اختبارات القدرات وتقديم الأوراق المطلوبة وهي أصل رقم الجلوس وعدد 2 صورة من رقم الجلوس وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي و2 صورة شخصية والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات، وضرورة حضور الطالب فى الموعد المحدد له بموقع تنسيق القدرات.
 

التربيه

اختبارات القدرات

جنوب الوادى

قنا

الاعلام

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