بدء اختبارات القدرات بجامعة طنطا لطلاب الثانوية العامة الجدد

الغربية عادل ضرة

بدأ الطلاب الجدد، اليوم السبت، التوافد علي كليتي التربية النوعية والتربية الرياضية بجامعة طنطا لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية الرياضية وقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بكلية التربية النوعية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من محافظة الغربية.

وأشار الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إلى أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية، بمقر الكلية بمجمع سبرباي، واختبارات قسمي التربية الفنية والموسيقية، بمقر كلية التربية النوعية بشارع بطرس بطنطا.

وأضاف أنه على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2018 والراغبين في نقل قيدهم، إلى كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية، التوجه لإدارة الكلية للاستفسار، عن كيفية إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2019/2020، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.