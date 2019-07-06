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انفجار 3 عبوات ناسفة بالبصرة جنوبى العراق

السبت، 06 يوليه 2019 06:11 م
انفجار 3 عبوات ناسفة بالبصرة جنوبى العراق انفجار-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم،السبت، بانفجار 3 عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في محافظة البصرة جنوبي العراق.

 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول إن "ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، اليوم، قرب سيارات شركة الكويتية خاصة بنقل المواد الغذائية للبعثات الدبلوماسية.. الأمر الذي أسفر عن إصابة سائق بجروح، وتم نقله إلى المستشفى القريب في ناحية صفوان بالبصرة".

 

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد - في وقت سابق - بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من منطقة الموفقية ـ دور النفط وسط المحافظة ذاتها.

 


العراق

انفجار

عبوات ناسفة

البصرة

اخبار العراق

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