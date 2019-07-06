انفجار قوى يهز مركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية وإصابة 20 شخصا

وكالات الأنباء

وقع انفجار قوى هز مركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية الساحلية، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين.

USA: gas #explosion occurred around noon (local time) at The Fountains`s Mall , Plantation, Miami`s north Florida. "(Video Credit: Kenan G .) pic.twitter.com/U4qJzaFmnt — AnonChavez (@Chavezinfinite) July 6, 2019

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انفجار غاز في مطعم للبيزا موجود داخل مركز Fountains Plaza للتسوق بمدينة بلانتيشن.

وأسفر الانفجار عن إصابة 20 شخصا على الأقل وتدمير المطعم وإلحاق الأضرار بالمباني التجارية المجاورة