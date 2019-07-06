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انفجار قوى يهز مركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية وإصابة 20 شخصا

السبت، 06 يوليه 2019 09:02 م
انفجار قوى يهز مركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية وإصابة 20 شخصا انفجار-صورة ارشيفية
وكالات الأنباء

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وقع انفجار قوى هز مركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية الساحلية، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انفجار غاز في مطعم للبيزا موجود داخل مركز Fountains Plaza للتسوق بمدينة بلانتيشن.

 

وأسفر الانفجار عن إصابة 20 شخصا على الأقل وتدمير المطعم وإلحاق الأضرار بالمباني التجارية المجاورة

 


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