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انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 3 آلاف طن يوميًا مع نهاية الموسم

السبت، 06 يوليه 2019 11:32 ص
انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 3 آلاف طن يوميًا مع نهاية الموسم قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وكشف تقرير التوريدات، انخفاض معدلات توريد القمح المحلى خلال الأيام الحالية على عكس معدلات التوريد خلال الشهر الماضى، حيث تتراوح معدلات التوريد حاليًا من 2000 الى 3000 طن قمح يوميا وأن وزارة التموين حريصة على استلام كافة الأقماح المحلية من المزارعين وفقا للضوابط.

ويجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية.

كما يتم توضيح بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد، مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزينى ومندوب الأمن مسئولين عن أكثر من موقع تخزينى.

 


التموين

هيئة السلع التموينية

معدلات توريد القمح المحلى

توريد قمح

القمح

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