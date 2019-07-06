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اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

السبت، 06 يوليه 2019 07:34 م
اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

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تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها:  الدعم.. عودة الحق لأصحابه.. ترشيد دعم المواد البترولية يسهم فى رفع الحد الأدنى للأجور، لأول مرة فوائض مالية للقطاعات الأكثر احتياجا على رأسها التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية.. 30 مليار جنيه للمعاشات والرواتب.. والقضاء على الفساد.

 

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اليوم السابع بلس

ترشيد الدعم

المواد البترولية

الأدنى للأجور

التعليم

الصحة

المعاشات

الرواتب

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