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اليوم.. استكمال محاكمة عاطل متهم بقتل خالته وزوجها لسرقتهما فى روض الفرج

السبت، 06 يوليه 2019 07:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة عاطل متهم بقتل خالته وزوجها لسرقتهما فى روض الفرج قتل - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محسن مبروك، محاكمة عاطل فى اتهامه بقتل خالته وزوجها، لسرقتهما فى روض الفرج.

وجاء فى تحقيقات النيابة أن المتهم " مؤمن م م " 34 عاما عاطل قتل فى نوفمبر 2018 "سميح م ع" عمدا بأن تربص له حتى تمكن من إزهاق روحه لسرقه مسكنه، حيث رسم مخطط محكم الحلقات وأعد لتنفيذه سلاح أبيض "سكين"، وقصد مسكنه موقنا وجوده فيه ومستغلا صلة القرابة بينهما التى لم تنهه عن إراقة الدم،  وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة له فى رقبته فأسقطه قتيلا مفارقا للحياة، كما قتل  "هدى م م " – خالته- عمدا عندما شاهدته يقتل زوجها حيث توجهت نحوه مسرعة فعاجلها بطعنة استقرت قاتلة ثم ذبحها للتأكد من موتها وعقب ذلك سرق منقولات وومبالغ مالية وحلى المجنى عليها.

وتوصلت تحريات المباحث التى أجراها "قدرى الغرباوى رئيس مباحث روض الفرج، إلى مرور المتهم بضائقة مالية اختمر على إثرها فى ذهنه فكرة إزهاق روح المجنى عليهما وسرقة منزلهما لدرايته بأحوالهما المادية والاجتماعية والصحية، فاستغل الرابطة الأسرية التى تربط بهما وتوجه إلى منزلهما حاملا بين طيات ملابسه "سكين"، وما أن استقبله المجنى عليه حتى عاجلة بطعنة استقرت فى عنقه فأرداه قتيلا، وعندما استشعرت المجنى عليها ما يحدث خارج غرفتها توجهت لاستطلاع الأمر، فدفعها مسددا إليها طعنات متفرقة، وما أن فارقت الحياة حتى نحرها للتأكد من وفاتها، واستكمل مخططه بالبحث عن المسروقات " مبلغ مالى، وشاشة عرض، وهاتفين محمولين، ومصوغات ذهبية، وماكينة حلاقة كهربية" وفرا هاربا لتبديل ملابسه، متخلصا من سلاحه المستخدم فى الجريمة ثم توجه لبيع المسروقات.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى المتهم، الذى تم ضبطه وبحوزته مبلغ من متحصلات السرقة، وبمواجهته أعترف بارتكابه للجريمة، وبإرشاده تم العثور على الملابس المستخدمة فى الجريمة، وضبط بعض المسروقات فى مسكنه.

وجاء فى أقوال "محمد.ث.ح" صاحب محل أمام النيابة العامة، أنه أثناء تواجده بالحانوت محل عمله جاء إليه المتهم، وعرض عليه شاشة تليفزيون، مقابل 800 جنيه، فيما قال " جمال ع ع " مالك محل ذهب، بأن المتهم حضر إليه، وعرض عليه مصوغات ذهبية، مقابل 44 ألف جنيه


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قاتل خالته وزوجها

القتل بقصد السرقة

محكمة الجنايات

روض الفرج

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