سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 07:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تحريات واقعة ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر فى الساحل

السبت، 06 يوليه 2019 07:06 م
النيابة تطلب تحريات واقعة ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر فى الساحل معسل مجهول المصدر - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت نيابة الساحل تحريات المباحث، حول واقعة ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص، حيث طلبت النيابة سرعة التحريات حول مصدر هذه المنتجات وموردها، وضبطه فى أسرع وقت.

 

كان ضباط إدارة مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع معسل "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ، لحيازته كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (1,800 طن عسل أسود- 1,09 طن تبغ خام- 600 كيلو معسل)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.   

 

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


3 أطنان معسل

مجمول المصدر

شرطة التموين

قسم الساحل

تحريات المباحث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 3 أطنان معسل مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالساحل

السبت، 06 يوليه 2019 02:05 م

صور.. تموين الأقصر تضبط 500 عبوة معسل منتهية الصلاحية بمدينة أرمنت

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:16 ص

ضبط كميات كبيرة من المعسل قبل تهريبها داخل شحنة تمور بدمياط

الخميس، 23 مايو 2019 06:34 م

"الشرقية للدخان" تطرح صنفا جديدا من المعسل الأسود

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:29 م

فيديو.. لحظة إحباط تهريب 8 أطنان معسل مهربة من رسوم 5 ملايين جنيه جمارك

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:38 م

جمارك ميناء الإسكندرية تحبط تهريب 8 أطنان معسل بإجمالى رسوم 5 ملايين جنيه

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:49 ص

ضبط 8 أطنان "معسل" قبل تهريبه من ميناء الإسكندرية

السبت، 13 أبريل 2019 03:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة