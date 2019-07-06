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النيابة تطلب تحريات ضبط عامل بتهمة طبع وتقليد العلامات التجارية بالأزبكية

السبت، 06 يوليه 2019 07:19 م
النيابة تطلب تحريات ضبط عامل بتهمة طبع وتقليد العلامات التجارية بالأزبكية علامات تجارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة الازبكية تحريات المباحث، حول واقعة ضبط عامل، وذلك بتهمة قيامه بطبع وتقليد العلامات التجارية داخل ورشة بدون ترخيص، حيث طلبت النيابة سرعة التحريات حول مصدر هذه المنتجات وموردها، وضبطه فى أسرع وقت.

 

كان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا أثناء فحص المطابع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، من ضبط عامل بورشة تكسير وبيع السلوفان والبلاستيك - بدائرة القسم، وذلك لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالورشة، بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (11900 من الأكياس البلاستيكية مطبوع عليها أسماء وعلامات تجارية مختلفة).

 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بتقليد المضبوطات بدون ترخيص ، لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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