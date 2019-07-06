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النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط 4 منتجات ألبان مجهولة المصدر بالساحل

السبت، 06 يوليه 2019 07:05 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط 4 منتجات ألبان مجهولة المصدر بالساحل منتجات البان_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة الساحل تحريات المباحث، حول واقعة ضبط 4 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر، داخل ثلاجة بدون ترخيص، حيث طلبت النيابة سرعة التحريات حول مصدر هذه المنتجات وموردها، وضبطه فى أسرع وقت .

كان ضباط إدارة مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط م.ع مسئول عن ثلاجة منتجات ألبان، بدائرة قسم شرطة الساحل، وذلك لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير  مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على (4,500 طن "جبن أبيض") ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح  غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


تحريات المباحث

منتجات ألبان

مجهولة المصدر

قسم الساحل

مباحث التموين

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