سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 04:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس شركة النفط الوطنية السابق

السبت، 06 يوليه 2019 04:00 ص
المكسيك تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس شركة النفط الوطنية السابق شرطة المكسيك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الادعاء العام في المكسيك ، امس الجمعة ، عن إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق رئيس شركة النفط الوطنية السابق إميليو لوزويا وبعض أقربائه لتورطهم في قضايا فساد.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن بيان للادعاء العام في المكسيك جاء فيه أن مذكرات الاعتقال بحق رئيس شركة النفط الوطنية السابق إميليو لوزويا وعدد من أقربائه ، من بينهم زوجته ووالدته وشقيقته، يأتي في إطار التحقيق بقضية فساد تتعلق بشركة البناء البرازيلية "أوديبريشت".
 
وأضاف الادعاء العام أنه تم إبلاغ منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" بمذكرات الاعتقال، مشيراً إلى أن أدلة كافية تم تقديمها إلى القضاء للسماح بالمضي قدماً في التحقيق "بقضية تم تجميدها لفترة طويلة بشكل غير لائق".
 
وكان مكتب الادعاء العام في المكسيك قد أصدر أوائل العام الجاري مذكرة اعتقال بحق لوزويا في إطار التحقيق بقضية بيع مصنع للأسمدة للشركة الوطنية للنفط "بيمكس" بسعر مبالغ فيه.

المكسيك

مذكرات اعتقال

شركة النفط الوطنية

إميليو لوزويا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة

5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة