المكسيك تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس شركة النفط الوطنية السابق

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أعلن الادعاء العام في المكسيك ، امس الجمعة ، عن إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق رئيس شركة النفط الوطنية السابق إميليو لوزويا وبعض أقربائه لتورطهم في قضايا فساد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن بيان للادعاء العام في المكسيك جاء فيه أن مذكرات الاعتقال بحق رئيس شركة النفط الوطنية السابق إميليو لوزويا وعدد من أقربائه ، من بينهم زوجته ووالدته وشقيقته، يأتي في إطار التحقيق بقضية فساد تتعلق بشركة البناء البرازيلية "أوديبريشت".

وأضاف الادعاء العام أنه تم إبلاغ منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" بمذكرات الاعتقال، مشيراً إلى أن أدلة كافية تم تقديمها إلى القضاء للسماح بالمضي قدماً في التحقيق "بقضية تم تجميدها لفترة طويلة بشكل غير لائق".

وكان مكتب الادعاء العام في المكسيك قد أصدر أوائل العام الجاري مذكرة اعتقال بحق لوزويا في إطار التحقيق بقضية بيع مصنع للأسمدة للشركة الوطنية للنفط "بيمكس" بسعر مبالغ فيه.