"المعمل الكيماوى" يحدد مصير عاطل سقط بأقراص مخدرة فى الجيزة..اعرف التفاصيل

كتب أحمد الجعفرى

يجرى المعمل الكيماوى بالجيزة فحصا لعينة من الأقراص المخدرة التى تم ضبطها بحوزة عاطل فى الجيزة؛ لكتابة تقرير وافً عنها؛ وتسليمه للنيابة العامة واستكمال التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عاطل، بعدما كشفت التحريات تورطه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، من القبض عليه، وبحوزته عددا من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيزاته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.