المعارضة الجزائرية تدعو لتغيير الحكومة الحالية ورحيل رموز نظام بوتفليقة

دعت المعارضة الجزائرية، إلى تغيير الحكومة الحالية ورحيل رموز نظام بوتفليقة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.
المعارضة الجزائرية تدعو لتغيير الحكومة الحالية ورحيل رموز نظام بوتفليقةالسبت، 06 يوليه 2019 02:42 م
مظاهرات الجزائر - صورة أرشيفية
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