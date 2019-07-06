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المشير حفتر: دول عديدة تدعم الإرهاب فى ليبيا وتجند الشباب عبر المال

السبت، 06 يوليه 2019 02:01 م
المشير حفتر: دول عديدة تدعم الإرهاب فى ليبيا وتجند الشباب عبر المال المشير خليفة حفتر
طرابلس /أ ش أ/

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أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، أن من وصفهم بـ "قوى الإرهاب" لن يتم القضاء عليهم خلال ساعات، متهما فى ذات الوقت دولا عديدة بدعم المليشيات الإرهابية فى ليبيا، التى تجند بدورها الشباب عبر المال.

وقال حفتر، حسبما نقلت عنه قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن التقدم نحو العاصمة طرابلس يعتمد على عملية عسكرية شاملة، ولا يعتمد على موقع معين، نافيا تأثير الانسحاب من مدينة غريان غرب البلاد على العملية العسكرية فى طرابلس.

وأشار إلى أن معركة طرابلس تخضع قبل كل شيء لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، نافيا فى الوقت ذاته حصول الجيش الليبى على أى أسلحة أمريكية.

وكان الجيش الليبى قد دفع، مساء أمس الجمعة، بكتائب عسكرية جديدة، للمشاركة فى المرحلة الثانية من تحرير العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الليبي، فى بيان، إن تحرك هذه القوات جاء بناء على تعليمات من قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ويأتى ضمن موجة ثانية من التعزيزات العسكرية للمشاركة فى العمليات القتالية، ستقودها كتائب شاركت فى معارك تحرير بنغازى ودرنة، وتتمتع بخبرة قتالية كبيرة فى كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية.

 


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الميليشيات الارهابية

طرابلس

الجيش الليبى

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