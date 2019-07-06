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بعد إيداع الحيثيات ..

المحكمة ترد على الدفع بطلان المحاكمة لفقدانها العلانية بـ"تفجير أبراج الضغط"

السبت، 06 يوليه 2019 07:12 م
المحكمة ترد على الدفع بطلان المحاكمة لفقدانها العلانية بـ"تفجير أبراج الضغط" تفجيرات أبراج الضغط ــ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

 

وخلال الحيثيات ردت المحكمة على الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وعن الدفاع ببطلان المحاكمة لوكنها فقدت مبدأ العلانية المنصوص عليها بالمادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وردا على الدفاع، قالت المحكمة إن الأصل فى التحقيقات العلانية والاستثناء جعل الجلسات سرية، وترى المحكمة أنه حفظا للنظام داخل الجلسة تسمح المحكمة بدخول عدد مناسب من الأفراد وليس جميعهم لحسن إدارة الجلسة وحتى تتمكن المحكمة من سماع الدفاع والمتهمين وخاصة وان هذه القضية تنظر جانب قضايا أخرى وبسماح دخول جميع أهالى المتهمين مما تضيق قاعة المحكمة بهم وما يعكر صفو المحاكمة وفى هذا الصدد لا نكون بصدد جلسة سرية وإنما العلانية قد روعيت وكل ما فى الأمر أنها قد نظمت.

 

وتابعت المحكمة: "وما كان ثابت من محضر الجلسات أن جلسات المحاكمة كانت علانية وكانت المحكمة تسمح لمن يريد من الأهالى بالدخول وفق ضوابط لضيق القاعة وتعدد القضايا المنظورة، فضلا عن حضور وسائل الإعلام وممثلى الصحف وصدور الحكم علنا فلا محل للقول بانعدام علانية الجلسات، الأمر الذى يكون معه ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن قائم على أساس غير سليم من الواقع والقانون".

 

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


خلية ابراج الضغط

تفجيرات ابراج الضغط

جنايات القاهرة

الارهاب

المستشار شبيب الضمرانى

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