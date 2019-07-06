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المؤبد لـ"مزارع" قتل عاملاً على خلفية خصومة ثأرية فى سوهاج

السبت، 06 يوليه 2019 05:20 م
المؤبد لـ"مزارع" قتل عاملاً على خلفية خصومة ثأرية فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "أحمد.م.ع"، 35 سنة، مزارع، بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد ن" 30 سنة، عامل بسبب خصومة ثأرية بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 عندما تبلغ لمركز شرطة ساقلته من المستشفى المركزى بوصول المجنى عليه  مصابا بطلقات نارية متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام وتوفى فور وصوله.

فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم  بسبب خصومة ثأرية بينهما حيث وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجنى عليه مما نتج عنه وفاته متأثرا بإصابته.

وبعد  تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

خصومة ثأرية

ساقلتة

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