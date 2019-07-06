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الكشف على 18 ألف سيدة خلال مبادرة الرئيس لـ"دعم صحة المرأة" بالبحيرة

السبت، 06 يوليه 2019 05:16 م
الكشف على 18 ألف سيدة خلال مبادرة الرئيس لـ"دعم صحة المرأة" بالبحيرة الدكتور يسرى بيومى وكيل الصحة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة"، والتى تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض السارية عند السيدات.
 
مضيفا أن المبادرة الجديدة لاقت تفاعلا كبيرا من السيدات وتم توقيع الكشف على حوالى 18 ألف سيدة بكافة مركز المحافظة.  
 
وأوضح وكيل وزارة  الصحة بالبحيرة أنه تم الدفع بأكثر من 300 فريق طبى متخصص للمشاركة فى هذه المبادرة داخل 265 وحدة صحية بجميع القرى والمراكز، بالإضافة مستشفيات الأورام مثل مركز دمنهور للأورام.
 
لافتا إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة الوحدات الصحية للكشف المبكر على السيدات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

اخبار البحيرة

سرطان الثدى

مبادرة صحة المرأة

مركز دمنهور للاورام

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