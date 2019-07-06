الكشف على 1639 مريض فى القافلة الطبية بمركز أولاد صقر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وقعت القافلة الطبية العلاجية الشاملة ، بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر في الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين ، الكشف الطبي المجاني علي 1639 مريض ، وتم تحويل عدد 14 حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

واشتملت القافلة برعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ، على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة ، الباطنة ،العظام ،الأطفال ،القلب ،النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، الجلدية" ،كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وكذلك جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية.

كما تم عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ، وأيضاً توعية لترشيد استهلاك المياه ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية .