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الكشف على 1100 مواطن بأولاد خلف ضمن قافلة طبية شاملة بدمياط

السبت، 06 يوليه 2019 11:46 ص
الكشف على 1100 مواطن بأولاد خلف ضمن قافلة طبية شاملة بدمياط جانب من القافلة الطبية
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1100 مواطن، وذلك خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى نفذتها مديرية الصحة بدمياط بقرية أولاد خلف التابعة لمركز فارسكور

وأكدت محافظ دمياط، أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مضيفة أنه تم تحويل 41 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات وكذا إتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالتين

وذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن تلك القوافل التى يتم تنظيمها تباعا بقرى ومدن المحافظة تأتى فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم مجددة شكرها للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتوفيرها كل سبل الدعم لنجاح تلك القوافل وتعاونها المستمر لتطوير المنظومة الطبية داخل المحافظة.

 

 


قافلة طبية

محافظ دمياط

فارسوكور

قرية اولاد خلف

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