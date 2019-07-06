القضاء على أزمة مزلقان العياط بعد نقل الباعة وسوق الأحد غدًا

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت أجهزة مدينة العياط برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، من رفع اشغالات الباعة الجائلين بمزلقان ومحطة العياط، ونقلهم للسوق الحضارى، لفتح الطرق أمام المشاة وحركة السيارات.

وشهدت منطقة مزلقان العياط تغير كبير بعد رفع الباعة الجائلين ونقلهم، بالتنسيق مع الشرطة وشرطة المرافق، حيث شهدت المنطقة حملات نظافة عقب إخلاء الباعة، بمشاركة شباب المنطقة وتم رفع تراكمات المخلفات وتشجير الطريق ودهان الأسوار.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس مدينة العياط، لـ"اليوم السابع"، أن إشغالات الباعة الجائلين كانت تسبب أزمة بمنطقة مزلقان العياط استمرت لمدة 20 عاما بالإضافة إلى حوادث المزلقان وتوقف المرور، وإزعاج السكان.

وأضاف رئيس مدينة العياط، أنه استمرارا لتطوير الشوارع وحل الأزمات التى تسببها الأسواق العشوائية، سيتم غدا نقل سوق الأحد لمنطقة مجهزة للباعة الجائلين بشارع الجيش وذلك لفتح الطرق والقضاء على الشلل المرورى ومواجهة الأسواق العشوائية الغير مجهزة والتى من الممكن أن تسبب كوارث حال اشتعال الحرائق، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مكان بشارع الجيش وإنشاء مظلات للباعة لحمايتهم من أشعة الشمس.