سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 08:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القضاء على أزمة مزلقان العياط بعد نقل الباعة وسوق الأحد غدًا

السبت، 06 يوليه 2019 07:39 م
القضاء على أزمة مزلقان العياط بعد نقل الباعة وسوق الأحد غدًا مزلقان العياط بعد رفع الباعة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت أجهزة مدينة العياط برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، من رفع اشغالات الباعة الجائلين بمزلقان ومحطة العياط، ونقلهم للسوق الحضارى، لفتح الطرق أمام المشاة وحركة السيارات.
 
وشهدت منطقة مزلقان العياط تغير كبير بعد رفع الباعة الجائلين ونقلهم، بالتنسيق مع الشرطة وشرطة المرافق، حيث شهدت المنطقة حملات نظافة عقب إخلاء الباعة، بمشاركة شباب المنطقة وتم رفع تراكمات المخلفات وتشجير الطريق ودهان الأسوار.
 
وقال اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس مدينة العياط، لـ"اليوم السابع"، أن إشغالات الباعة الجائلين كانت تسبب أزمة بمنطقة مزلقان العياط استمرت لمدة 20 عاما بالإضافة إلى حوادث المزلقان وتوقف المرور، وإزعاج السكان.
 
وأضاف رئيس مدينة العياط، أنه استمرارا لتطوير الشوارع وحل الأزمات التى تسببها الأسواق العشوائية، سيتم غدا نقل سوق الأحد لمنطقة مجهزة للباعة الجائلين بشارع الجيش وذلك لفتح الطرق والقضاء على الشلل المرورى ومواجهة الأسواق العشوائية الغير مجهزة والتى من الممكن أن تسبب كوارث حال اشتعال الحرائق، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مكان بشارع الجيش وإنشاء مظلات للباعة لحمايتهم من أشعة الشمس.
 
مزلقان العياط بعد رفع الباعة (1)
مزلقان العياط بعد رفع الباعة

مزلقان العياط بعد رفع الباعة (2)
مزلقان العياط بعد رفع الباعة

مزلقان العياط بعد رفع الباعة (3)
مزلقان العياط بعد رفع الباعة

 


العياط

مزلقان العياط

ازمة مزلقان العياط

نقل سوق الاحد

سوق الاحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عامل مزلقان العياط: ضحية القطار عبرت من أسفل البوابة المغلقة ولقت حتفها

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:00 ص

إنشاء سوق حضارى لنقل الباعة الجائلين بمزلقان العياط فى الجيزة

الجمعة، 12 مايو 2017 01:00 ص

تجديد حبس عامل مزلقان العياط المتسبب فى اصطدام قطار بميكروباص

الإثنين، 16 يناير 2017 07:48 م

محاكم مصر اليوم.. حسم هوية "تيران وصنافير".. الحكم فى الاستئناف على حبس متهمى الاعتداء على أطباء المطرية.. نظر دعويى سحب النياشين من مرسى ومطالبة حكيم بـ500 ألف جنيه.. وتجديد حبس عامل مزلقان العياط

الإثنين، 16 يناير 2017 07:02 ص

نتائج تحليل عينة مخدرات عامل مزلقان العياط "سلبية"

الأحد، 15 يناير 2017 02:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة