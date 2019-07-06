القبض على نقاش بتهمة استغلال طفلة وممارسة الجنس معها بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

شهدت إحدى قرى مركز كفر الشيخ، واقعة استغلال نقاش لطالبه بالمرحلة الإعدادية، 16سنة، ليمارس معها الجنس، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتقدم "ع. ح. ع" 50 سنة سائق، ببلاغ لتضرره من "خ. ع. ا" 50 سنة نقاش، مرتبط بنجله شقيقه "ا. ف. م" 16 سنة، عاطفيًا.

وباستجواب الطفلة، أكدت أنه كان يرافقها بمدينة كفر الشيخ، ويمارس معها الجنس لعدة مرات لزواجها عرفيًا، وتحرر المحضر رقم 21 أحوال مركز كفر الشيخ، وألقى القبض على المتهم، وجاري العرض على النيابة العامة.