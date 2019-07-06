سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 09:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل وبحوزته 32 قطعة حشيش فى طنطا

السبت، 06 يوليه 2019 09:18 م
القبض على عاطل وبحوزته 32 قطعة حشيش فى طنطا حشيش - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيه النقباء زياد زكى و حازم سراج من ضبط "م. ز" 28 سنة مقيم سكة المحلة ثان طنطا وبحوزته 32 قطعة حشيش، وسيجارة حشيش مشتعلة، وهاتفين، ومبلغ مالى حصيلة البيع.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.

 

 

 


مباحث الغربية

حشيش

قسم ثان طنطا

مواد مخدرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 12 قطعة حشيش للاتجار بها

السبت، 06 يوليه 2019 02:27 م

حبس عاطل 15 يومًا لاتجاره فى الحشيش وإحراز سلاحا ناريا بدون ترخيص بسوهاج

السبت، 06 يوليه 2019 01:13 م

تاجر حشيش يعترف بتواصله هاتفيا مع زبائنه بعد القبض عليه فى المنيب

السبت، 06 يوليه 2019 01:13 م

ضبط 887 متهما قبل ترويجهم 181 كيلو حشيش وهيروين وربع مليون قرص مخدر

السبت، 06 يوليه 2019 12:00 م

ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش وطربتين حشيش بالمحلة

السبت، 06 يوليه 2019 11:27 ص

عاطل يسقط فى كمين المباحث قبل ترويجه 1.5 كيس حشيش بالجيزة

السبت، 06 يوليه 2019 10:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة