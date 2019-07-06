القبض على عاطل وبحوزته 32 قطعة حشيش فى طنطا

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيه النقباء زياد زكى و حازم سراج من ضبط "م. ز" 28 سنة مقيم سكة المحلة ثان طنطا وبحوزته 32 قطعة حشيش، وسيجارة حشيش مشتعلة، وهاتفين، ومبلغ مالى حصيلة البيع.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.