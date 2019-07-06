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القبض على شقيقين أثناء محاولتهما خطف حقيبة ربة منزل فى المعصرة

السبت، 06 يوليه 2019 01:27 م
القبض على شقيقين أثناء محاولتهما خطف حقيبة ربة منزل فى المعصرة الداخلية -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيبت ربة منزل، بعد قيام عاطلين بسحلها أثناء سرقة حقيبة من يدها باستخدام مركبة توك توك بمنطقة المعصرة، تحرر محضر بالواقعة. 
 
وردت معلومات لقسم شرطة المعصرة، تفيد قيام الأهالى بضبط شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بشارع الكابلات بدائرة القسم ، عقب قيامهما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات. 
 
بالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقين وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا،وبحوزتهما مركبة "توك توك" مستأجرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنه حال سير إحدى السيدات ربة منزل  "مصابة بكدمة بالكتف الأيمن" بمحل البلاغ، فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضاً، وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن الأهالى من ضبط المتهمين.
 
بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بارتكاب حادث آخر مستخدماً فى ذلك مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


جريمة سرقة

مباحث المعصرة

امن القاهرة

سرقة سيدة

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