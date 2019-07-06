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الغرفة التجارية بالقاهرة: استقرار الأسعار بالأسواق لزيادة المعروض

السبت، 06 يوليه 2019 12:37 م
الغرفة التجارية بالقاهرة: استقرار الأسعار بالأسواق لزيادة المعروض إبراهيم العربى
كتب أحمد حمادة

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شكلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى غرفة عمليات لمتابعة الحركة التجارية بالسوق بعد رفع سعر المواد البترولية خاصة من الشعب التجارية التى تمثل السلع الأساسية سريعة الاستهلاكّ.

 

وقال العربى، فى بيان له، إن غرفة العمليات تستهدف متابعة حركة السلع من أماكن إنتاجها إلى منافذ البيع مستبعدا وجود زيادة فى الأسعار فى ظل زيادة المعروض بالسوق وتراجع الحركة التجارية على الأقل فى الفترة الحالية حسب تقارير الشعب النوعية بالغرفة.

 

وأشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية، بدور أجهزة الدولة وانتشارها فى الشوارع لضبط الحركة المجتمعية من خلال تكثيف التواجد الرقابى بالشارع فى أول يوم رفع لأسعار المواد البترولية تحسبا لظهور أى فئة تستفيد من هذا بشكل يؤثر سلبيا على الشارع المجتمعى وهذا ما نقوم به نحن أيضا لمساند بلدنا فى تنفيذ خططها التنموية فى ظل إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة.

 

وأضاف العربى، أن زيادة سعر المواد البترولية يأتى ضمن خطة الدولة التنموية واتخاذ بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتضمنها هذه الخطة ولذلك لابد من مساندتها لأن هذا فى النهاية يصب فى مصلحة بلدنا الحبيبة.

 

وكشف رئيس غرفة القاهرة، أن السوق التجارى يشهد حالة استقرارا وثباتا فى الأسعار نتيجة توافر المعروض من السلع فى معظم القطاعات.


الغرفة التجارية

اخبار اقتصاد

ضبط السوق

الأسعار

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