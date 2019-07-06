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العراق.. تشكيل لجنة تحقيق بعد اتهام قائد عسكرى بالتخابر مع الـCIA

السبت، 06 يوليه 2019 04:24 ص
العراق.. تشكيل لجنة تحقيق بعد اتهام قائد عسكرى بالتخابر مع الـCIA وزارة الدفاع العراقية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، امس الجمعة، أن وزيرها نجاح الشمري، أمر بتشكيل لجنة تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، بالتخابر مع السي آي أي، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء 
 
وذكر بيان للوزارة أن وزير الدفاع العراقي أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب ادعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي.
 
وأضاف البيان "يأتي إجراء الوزير هذا للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على أمن البلد".
 
وانتشر اليوم الجمعة في وسائل إعلام تابعة لجماعات في الحشد الشعبي، تسجيل صوتي يُقال إنه محادثة هاتفية بين قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود خلف الفلاحي، وشخص آخر قيل إنه "عميل" للمخابرات الأمريكية CIA، عراقي الجنسية.
 
ويظهر في التسجيل المزعوم مطالبة عنصر الـ CIA من قائد عمليات الانبار، تزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشددا وبالاسم على مواقع "كتائب حزب الله" في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قاطع عملياته بصورة عامة، بحسب ما ذكرته "شبكة الإعلام المقاوم".

العراق

نجاح الشمري

وزارة الدفاع العراقية

الأنبار

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