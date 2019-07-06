العجز المالى بالموازنة فى إسرائيل يبلغ 3.9% عن العام الماضى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن العجز المالى الحكومى لموازنة العام المالى بلغت 3.9% بزيادة قدرها 1% عن العام المالى الماضى .
وقالت الصحيفة، إن الموازنة العام لإسرائيل تشهد زيادة فى العجز يقدر بـ54 مليون شيكيل، فى حين فى نفس المدة الزمنية من العام الماضى كان العجز المالى هو 2.9% من الموازنة .
وأكدت الصحيفة، أن هناك عدة أسباب لوجود العجز فى مقدمتها الانفاق على العديد من القطاعات من بينها الصحة ، ولأول مرة لا تكون وزارة الدفاع ليست طرفاً أو سبباً فى العجز الخاص بالموازنة.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياط النقدى للعملات الأجنبية فى البنك المركزى الإسرائيلى بلغ 113 مليار دولار.
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