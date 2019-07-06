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العجز المالى بالموازنة فى إسرائيل يبلغ 3.9% عن العام الماضى

السبت، 06 يوليه 2019 06:42 م
العجز المالى بالموازنة فى إسرائيل يبلغ 3.9% عن العام الماضى البنك المركزى الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن العجز المالى  الحكومى لموازنة العام المالى بلغت 3.9% بزيادة قدرها 1% عن العام المالى الماضى .

 

وقالت الصحيفة، إن الموازنة العام لإسرائيل تشهد زيادة فى العجز يقدر بـ54 مليون شيكيل، فى حين فى نفس المدة الزمنية من العام الماضى كان العجز المالى هو 2.9% من الموازنة .

 

وأكدت الصحيفة، أن هناك عدة أسباب لوجود العجز فى مقدمتها الانفاق على العديد من القطاعات من بينها الصحة ، ولأول مرة لا تكون وزارة الدفاع ليست طرفاً أو سبباً فى العجز الخاص بالموازنة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياط النقدى للعملات الأجنبية فى البنك المركزى الإسرائيلى بلغ 113 مليار دولار.


اسرائيل

العجز المالى

الموزانة العامة

تل ابيب

البنك المركزى

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