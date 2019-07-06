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الصين وجنوب السودان توقعان 3 اتفاقات لدعم تطبيق اتفاقية السلام

السبت، 06 يوليه 2019 05:18 م
الصين وجنوب السودان توقعان 3 اتفاقات لدعم تطبيق اتفاقية السلام رئيس جنوب السودان سلفا كير
أ ش أ

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وقعت الصين وجنوب السودان على ثلاث اتفاقيات تتعلق بإعادة تنشيط اتفاقية السلام هناك.

 

وذكرت سفارة الصين في جنوب السودان - في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم،السبت، أن سفير الصين في جوبا "هوا نينغ" وقع على الاتفاقيات مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان "باك وول"، وأنه بموجب الاتفاقيات تقدم الصين دعما عينيا للجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية.

 

وأضافت السفارة الصينية أن "المحتوى الرئيسي للدعم يتضمن 3 آلاف طن متري من الأرز و2500 خيمة و50 ألف بطانية وشحنة أدوية"، وأن السفارة ستواصل العمل مع كل الآليات الأمنية لضمان الاستخدام الأمثل والإدارة المناسبة لهذه الإسهامات العينية.

 

وتابعت :"ستواصل بكين لعب دور بناء لتحقيق هذا الغرض وتوفير المساعدة الضرورية قدر المستطاع ، وتأمل الصين حكومة وشعبا بكل صدق أن تعطي جميع الأطراف المعنية في جنوب السودان الأولوية لمصالح البلاد والشعب".

 

وأكدت السفارة الصينية أن بكين ستواصل دعم هيئة مراقبة السلام ومجموعة مراقبة وقف إطلاق النار في مهام تطبيق إعادة تنشيط الاتفاقية، وأن بكين تدعم جهود جنوب السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

 


جنوب السودان

الصين

السلام

اطلاق نار

اتفاقيات

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